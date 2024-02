AUDREY HEPBURN, LA PARISIENNE That's the girl ! Née à Bruxelles, ayant vécu en Hollande, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Suisse, Audrey Hepburn n'a jamais vraiment habité en France. Pourtant, en quelques films, elle a inventé un personnage de femme élégante, sophistiquée, mutine et gentiment amorale... incarnant parfaitement aux yeux du monde la Parisienne. Une Parisienne revue et corrigée par Hollywood, bien sûr, ce qui en oriente d'autant plus le portrait que la production cinématographique américaine a longtemps été corsetée par une censure morale des plus strictes. Restent un style, un caractère, une garde-robe signée Givenchy... et une profession de foi qu'aucune Parisienne ne songerait à renier : " Je crois au rose. Je crois que le rire est le meilleur brûleur de calories. Je crois aux baisers. Je crois en la force quand tout semble aller mal. Je crois que les filles heureuses sont les plus belles. Je crois que demain est un autre jour et je crois aux miracles. "