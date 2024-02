Lone Wolf & Cub Tome 10 . Edition de luxe

Ayant réussi à échapper aux pièges tendus par Abe-no-kaii, le goûteur officiel du shogun et non moins empoisonneur, Ittô Ogami et son fils se dirigent vers les rives de la rivière Hachô où ils donnent rendez-vous à Retsudô Yagyû pour leur ultime affrontement. Le vieil homme rassemble ses derniers guerriers et chevauche en direction de son ennemi juré. Au même moment, une tempête s'abat sur la ville d'Edo, faisant sortir la rivière Fukugawa de son lit et menaçant d'inonder la capitale du Japon... Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustré par Goseki Kojima et raconté par Kazuo Koike, ce récit palpitant de plus de 8000 pages dépeint les traditions et la culture japonaise et décrit avec justesse la brutalité des luttes politiques du Japon du XVIIe siècle. Bien que longue, l'intrigue n'est jamais lassante, les auteurs réussissant l'exploit de la renouveler sans cesse. Le titre du talentueux duo a été adapté à de nombreuses reprises en films, pièces de théâtre et séries télévisées.