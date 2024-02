Je suis le Punisher

Frank Castle était la machine à tuer la plus efficace des U. S Marines, un soldat redoutable qui a été envoyé sur toutes les scènes de guerre. Mais depuis que sa femme et ses enfants ont été tués au cours d'un règlement de comptes entre gangs mafieux, il mène sa propre guerre en luttant contre le crime sous toutes ses formes. Le Punisher est né. Voilà cinquante ans que le Punisher fait trembler les criminels... et les super-héros ! Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons une nouvelle ANTHOLOGIE retraçant la carrière du plus controversé des anti-héros, avec des histoires empruntées à toutes les plus grandes périodes du personnage. Cet album sera dans un coffret contenant également un fac-similé en version originale de la première apparition du personnage dans le numéro 129 d'Amazing Spider-Man