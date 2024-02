Tricoter pour bébé

20 jolis modèles de layette à tricoter dans des laines toutes douces ! +inclus, 3 modèles pour les 6-9 ans Vous ne trouvez pas de vêtements pour votre enfant qui vous satisfassent entièrement ? Tricotez-les vous-même ! Ces modèles mixtes sont expliqués en pas-à-pas accessibles à toutes et tricotés dans des laines douces et parfaites pour habiller votre enfant dans de jolies couleurs ! Une jolie robe jersey, une combi-short brodée, un cardigan d'automne, un bonnet à motifs poissons... les idées ne manquent pas ! Le petit plus : pour bien visualiser le rendu des vêtements, vous trouverez à la fois des photos et dessins.