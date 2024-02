S'installer sur la table du bloc opératoire ou patienter dans la salle d'attente des urgences ? Une imagerie qui nous plonge au coeur de la vie de l'hôpital. Comprendre le monde hospitalier pour ne plus appréhender une visite ou un séjour En cinq chapitres, l'enfant en apprend plus sur le fonctionnement de l'hôpital. Il découvre comment on s'y rend et pour quelles raisons. Il observe les soins qui y sont pratiqués (depuis la pose du plâtre jusqu'à l'IRM) ainsi que les étapes d'une opération. Il vit au rythme du quotidien des enfants en séjours longs et distingue les rôles des différents soignants. L'univers de la santé à portée des petits Le texte de Julie Delas apporte une solide base documentaire sur le monde médical tout en restant accessible aux lecteurs de 3 à 6 ans. Ce texte a également été relu par plusieurs relecteurs scientifiques (dont des médecins et pédiatres). Des questions vivantes, des réponses simples et rassurantes Sur chaque double page, à côté de la grande scène ou des vignettes, une question interpelle le lecteur : "Pourquoi l'ambulance double-t-elle tout le monde ? ", "Qui est le pédiatre ? " ou encore "C'est quoi, une anesthésie ? ". Des questions proches des interrogations de l'enfant traitées avec dynamisme. Un ouvrage sur l'hôpital plein de joie de vivre Dans cette imagerie, tout en douceur et en rondeur, se marient les illustrations de Yating Hung, Vanessa Robidou, Marta Sorte, Marine Fleury et Monsieur Dupont.