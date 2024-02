Affirme-toi ! Les secrets pour t'assumer. Trucs & astuces pour une communication active

Si la parole ou les idées de tous sont valables, alors chacun, chacune, peut porter ses idées haut et fort pour les faire entendre. Pour certaines personnes cela semble facile, évident. Pour d'autres en revanche, s'affirmer est un défi qu'elles n'arrivent pas à surmonter seules. Faute d'explications ou d'accompagnement pour mieux s'affirmer, ces personnes vont alors contourner cette difficulté par l'inhibition, l'agressivité ou la manipulation. Et pourtant, s'affirmer, cela s'apprend. Pauline Freiermuth vous donne toutes les clés pour réussir à avoir confiance en soi, repérer ce qui nous anime et en faire un tremplin pour nous affirmer, plutôt que de laisser les émotions déborder et prendre le dessus.