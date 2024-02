Raiponce. Avec 1 CD audio

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode et un CD. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. Dans le fabuleux jardin de cette affreuse sorcière poussent de superbes salades dont la femme du paysan a une folle envie. Mais malheur à quiconque en franchit l'enceinte ! Le couple va devoir payer cher sa gourmandise. En échange, la sorcière exige qu'ils lui livrent leur fille, qu'elle enferme dans une haute tour. Heureusement pour elle, la belle a un incroyable secret... Avec la fantaisie et la sensibilité qu'on lui connaît, Marlène Jobert revisite le conte de Grimm où se mêlent le merveilleux et l'aventure ! Le livre est accompagné d'un CD et d'un flashcode pour écouter l'histoire.