Arissiel. La vie après la vie

Et si la fin n'était qu'un début ? Au volant de la voiture de rêve qu'il vient de s'offrir, Arissiel pense à ses enfants, avec qui il n'a pas su garder contact. Pris de regrets, il décide de renouer avec eux au moment même où il reçoit une balle perdue qui le tue sur le coup. Brûlant de colère envers Dieu qui a écourté son existence, mais aussi envers lui-même pour n'avoir pas su en profiter, Arissiel fait la connaissance de Mishaël, son guide dans l'au-delà. Celui-ci va l'aider à découvrir la vie après la vie et à évoluer plus rapidement. Cette saga de Lise Bourbeau révèle les mystères de l'âme et vous invite à élever votre conscience vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'Univers.