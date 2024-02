Juillet 1969. Le monde entier célèbre le succès de la mission Apollo 11 - hormis Fay Fern et son fils de neuf ans, Wright. Il est sans doute l'unique enfant à ne pas connaître le nom de Vincent Kahn, l'astronaute qui a foulé pour la première fois la surface de la Lune. Pourtant, Fay l'a rencontré dix ans auparavant. Après une brève liaison, leurs vies ont pris des chemins différents : Vincent est devenu l'incarnation du rêve américain ; Fay, elle, s'est engagée corps et âme dans le mouvement contre la guerre du Vietnam. A la fois intime et épique, L'Autre Découverte de l'Amérique est une histoire d'amour au temps de la guerre froide, une quête d'identité qui traverse toute une génération et interroge ses enfants.