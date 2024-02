Mini-Loup : Mini-Loup et les dinosaures. Avec une figurine

L'album original de Mini-Loup et les dinosaures, accompagné d'une figurine de Mini-Loup avec sa massue. Après l'école, Mini-Loup et ses copains adorent jouer avec leurs amis les dinosaures. Mais les dinosaures saccagent tout sur leur passage... C'en est trop ! Les parents décident de les chasser. Mini-Loup et ses copains réussiront-ils à les sauver ?