"Donner aux Parisiens de l'eau, de l'air, de l'ombre" ! Economiquement plus modeste que le cycle haussmannien, probablement moins fertile en contradictions et sans plan d'ensemble, le programme de Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau (1781-1869), préfet de la Seine de 1833 à 1848, visa à l'aération des zones de forte densité et à l'agrément de la capitale, tout autant qu'à distraire les Parisiens de l'agitation politique. Maisons frappées d'alignement, restauration des monuments, plantations d'arbres, remaniement des égouts, nivellement des Boulevards, achèvement de la ligne des quais, percement de la rue Rambuteau... Sans augmentation des charges des contribuables ni endettement de la Ville, ses travaux d'hygiène, de voirie et d'embellissements préparèrent le terrain de son notoire successeur. Ses Mémoires éclairent tout autant la transformation du Paris de la monarchie de Juillet que l'imposante galerie des personnalités de son époque et ses propres activités antérieures : du chambellan de Napoléon au préfet, du député au conseiller d'Etat. "Vous aurez une belle et longue carrière, vous verrez tomber plus d'un ministre, vous laisserez un nom et des souvenirs" prophétisa Adolphe Thiers.