Prières et cris d'en bas

"Comme celle de nombreuses personnes marquées par la pauvreté, la vie de Marie-Noëlle Nachard a été tissée de misère et de souffrances, d'abandons et de trahisons. Mort tragique des parents, orphelinat, naissance de trois enfants qui lui seront enlevés par l'Aide sociale, drame de la séparation, maladie et usure physique...