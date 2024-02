Pratiquer le yoga assis, c'est possible !. Vivez tous les bienfaits d'Upavistha : un yoga complet, pratique et accessible à tous

Saviez-vous que le Yoga postural est avant tout une pratique assise ? Les postures debout ne seraient apparues que vers 1830. D'ailleurs, le terme sanskrit " asana " qui correspond aux " postures de yoga " signifie " le fait de s'asseoir ". Il est donc temps de revenir au yoga originel. Upavistha signifie en sanskrit " assis " et que ce soit à travers les respirations, les postures et/ou les méditations, il se pratique assis sur une chaise. L'avantage est que vous pouvez donc le pratiquer quelles que soient votre condition physique ou votre mobilité et quel que soit votre environnement (dans un avion, dans un train, au bureau...). Une méthode qui est donc à la fois complète, pratique et accessible à tous. Ce livre vous fera découvrir les bases de compréhension puis vous fera entrer dans la pratique de l'Upavistha Yoga à travers des méthodes respiratoires de spirothérapie (respiration), des méthodes posturales et des méthodes médidatives. Enrichi de photographies très modernes (mettant en scène l'auteur lui-même en tant que modèle), ce livre vous proposera également de nombreuses séances thématiques pour pratiquer ce yoga au quotidien et en ressentir tous les bienfaits