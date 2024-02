Noir & Blanc, les masterclass de Michael Freeman

La photographie noir et blanc n'est pas seulement l'expression la plus pure du processus de création d'images : c'est aussi une voie incontournable pour mieux comprendre les principes de la photo. Fort de plus de quarante années de pratique, Michael Freeman s'intéresse dans cette nouvelle masterclass au plus indémodable de tous les styles photographiques, le noir et blanc, tout en modernisant le genre tant du point de vue de la théorie que de la pratique et en encourageant chacun à développer sa créativité personnelle. Le lecteur y apprendra à " voir " le monde en noir et blanc lors de la prise de vue afin de développer son instinct de photographe. Il se familiarisera avec les caractéristiques uniques des différents films et les avantages d'associer l'argentique et le numérique dans le même flux de travail. Enfin, il tirera parti d'un format concis, visuel et facile à suivre, qui passe en revue les ingrédients essentiels de la photographie monochrome.