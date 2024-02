Les Oiseaux des marais

Après Les Samaritains du bayou, Lisa Sandlin poursuit son exploration du Vieux Sud des années 1970, pour une ballade poétique, oppressante, envoûtante et terriblement noire. Delpha Wade est dans de sales draps. Quelques mois seulement après sa sortie de prison, la voici qui risque une nouvelle fois de se retrouver derrière les barreaux. Son crime : avoir assassiné un serial killer. Froidement, méthodiquement. Mais Delpha a un ange gardien : son nouveau patron, le fringant détective Tom Phelan, qui va remuer ciel et terre pour obtenir la libération de son étonnante secrétaire. Un coup de peinture pour virer les traces de sang, du mobilier de récup : Phelan et Delpha sont prêts à rouvrir l'agence et recevoir le chaland. Et ce dernier se nomme Xavier Bell, un vieillard au regard fuyant, qui les charge de retrouver son frère Rodney. Une brouille aurait séparé les deux hommes des décennies plus tôt. Mais quel genre de dispute pourrait justifier que Rodney ait souhaité disparaître et changer d'identité ? Alors que Phelan se trouve accaparé par un autre dossier - une épineuse affaire de larcins à grande échelle -, Delpha prend du galon et se voit confier, en même temps que les clés d'une vieille voiture cabossée, une mission : détricoter seule les secrets des frères Bell. Mais Phelan ne réalise pas qu'il vient, une fois encore, de mettre sa secrétaire préférée sur une piste mortellement dangereuse...