Astérix Tome 6 : Astérix aux Jeux Olympiques ; Le Combat des chefs. 2 CD audio MP3

Astérix aux Jeux Olympiques Faire la fête et laminer ses adversaires : voilà bien ce que les gaulois préfèrent. Et lorsqu'ils apprennent que les Romains du camp d'Aquarium s'entraînent pour représenter Rome aux prochains jeux olympiques, ils n'ont qu'une envie : y participer eux aussi ! Astérix et ses amis se voient déjà vainqueurs, mais leur affaire se complique : la potion magique relève du dopage et est par conséquent formellement interdite. La palme du vainqueur s'éloigne. A moins que... Le Combat des chefs Un Gaulois courageux ne craint qu'une chose : que le ciel lui tombe sur la tête, ce qui est assez rare. Mais, avec Obélix dans les parages, la chute inopinée d'un menhir est toujours possible ! C'est ainsi que le malheureux Panoramix en reçoit un en pleine tête... Sous l'effet du choc, il perd la raison. Tant qu'il n'aura pas retrouvé la mémoire, le Village, privé de potion magique, restera à la merci d'une attaque. C'est le moment que choisit Aplusbégalix, chef gallo-romain, pour défier Abraracourcix lors d'un combat des chefs. En cas de défaite, le Village passera sous la coupe d'Aplusbégalix, et donc des Romains. Pas le moment pour notre chef préféré de tomber de son bouclier ! Retrouvez vos Gaulois préférés dans une nouvelle expérience sonore inoubliable ! 8 voix exceptionnelles, une musique originale et des bruitages sur-mesure, pour faire le plein d'aventures renversantes avec Astérix et Obélix.