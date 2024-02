Formules et prières de guérison spirituelle

Dans cet ouvrage unique, Davina Delor réunit toutes ces connaissances, savoirs et nous plonge dans la grâce des plus puissantes pratiques, prières, invocations et rituels pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. 100 puissants secrets de guérison réunis en un seul ouvrage : Pratiques de purification et de nettoyage intérieur - Rituels pour se libérer, purifier, initier, guérir des peurs. Libération par la danse, la musique, les sons, les heures guérisseuses, les mots et les phrases. Pouvoirs sacrés des anges et archanges : soigner le deuil avec Aznaël, protéger la nature et les animaux avec Ariel, soigner l'anxiété avec Mickaël, cheminer sur l'Eveil spirituel avec Jophiel, soigner les yeux avec Raphaël, se connecter à la constellation géométrique avec Métatron... Secrets de guérison par les sciences divinatoires, les runes et les pierres. Pratiques et soins pour protéger, soigner sa maison et entretenir un lieu sacré avec les êtres de lumière.