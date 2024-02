Dernier acte avant la mer, le fleuve structure son territoire d'accueil, et ce tant sur les plans géographique, social, économique et politique que sur celui des imaginaires. Le fleuve est un fait social total, miroir en mesure de révéler, imbriquées, toutes les composantes d'une société. C'est au prisme de cette thématique que dans le cadre de La Ronde #7, six artistes ont été invités à dialoguer avec les collections patrimoniales de la Réunion des Musées métropolitains de Rouen-Normandie, avec le territoire et ses habitants. Au coeur de leurs oeuvres produites durant le printemps et l'été 2023, le Fleuve apparaît dans une riche polysémie. Celle-ci est à l'image aussi de la pluralité des démarches et des sensibilités artistiques réunies dans cette revue. Cette publication est l'occasion également de revenir sur les temps forts de notre programmation en art contemporain ces deux dernières saisons, de Martin Barré révolutionnant au tournant des années 1950 et 1960 la relation entre peinture et espace, à Michel Journiac, initiant dès la fin des années 1960 une toute nouvelle dialectique entre corps et art.