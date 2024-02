Cette fois, il n'est plus l'heure de jouer. Le "Mangaza", plus gros diamant du monde connu, vient d'être découvert par le célèbre Sigmund Openthal. Dans quelques jours, il sera vendu à New-York. Dès lors va se dérouler un duel impitoyable entre un capitaine de police décidé à protéger le caillou, et Crook, le plus grand escroc de son époque. Les jeux sont faits, rien ne va plus...