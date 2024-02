Les mots de la foi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander

Un abécédaire personnel, libre et joyeux, pour retrouver le sens de 250 mots catholiques, les apprivoiser, et découvrir les trésors de foi qu'ils recèlent. A chacun des 250 mots choisis est associée une question, que tout un chacun peut se poser (A comme Adam : Pourquoi continuer de s'intéresser à un homme qui n'a sans doute jamais existé ? B comme Béatitudes : Quel est le secret du bonheur ? C comme Colère : Comment Dieu peut-il être en colère dans la Bible alors qu'il prône l'amour ? ...). Réponses théologiques, récits d'hier et d'aujourd'hui, anecdotes et grandes vérités s'y croisent avec humour et profondeur. Cet abécédaire s'adresse à un public large et curieux : Pour les ados qui restent sur leur faim quand on parle de Dieu... Pour les grands-parents qui désireraient transmettre ce qui est le trésor de leur vie... Pour les animateurs caté, aumônerie et catéchuménat qui sont parfois un peu perplexes devant les questions posées... Pour les parrains et marraines qui se demandent comment accompagner leurs filleuls... Pour les parents qui souhaiteraient qu'il n'y ait pas que les enfants qui puissent poser des questions... Et pour ceux qui ne sont pas satisfaits de s'entendre répondre : "On a toujours fait comme ça ... "