Copropriété de A à Z. Edition 2024

Un guide pratique et parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : quelles sont les règles de la copropriété ? Comment maîtriser les coûts ? Comment résoudre les litiges ? Le conseil syndical est-il obligatoire ? Comment choisir le bon syndic : syndic professionnel ou syndic non professionnel ? Comment sont fixées et réparties les charges de l'immeuble ? Qui paie l'installation d'un ascenseur ? Pouvez-vous vous opposer à une décision et à des travaux ? Pouvez-vous imposer des réparations à la copropriété ?