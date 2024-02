Il était une fois un homme qui n'avait pour seule richesse qu'un chat, hérité à la mort de son père. Mais un chat fort rusé et capable de parler : "Maître, donnez-moi un sac et une paire de bottes, et votre fortune sera faite ! " Un conte rythmé, plein de surprises et de rebondissements Le Chat botté est un héros charismatique et un chat "d'action". Il maîtrise l'art du déguisement et de la ruse, ce qui lui permet d'aider son maître à sortir de la pauvreté et rencontrer l'amour. Cette histoire, riche en péripéties et suspense, ravira les plus petits en quête d'aventure. Un album à la fabrication solide Cet album, au petit format nomade et aux pages indéchirables, pourra être facilement manipuler par les plus petits.