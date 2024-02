Je porte mon bébé. Différents modes de portage, techniques, bienfaits, conseils

Le portage est une pratique qui a le vent en poupe : il est désormais reconnu pour favoriser le développement des bébés, leur bien-être général ainsi que l'attachement entre les parents et leur enfant. Mais comment se lancer et choisir la technique qui convient vraiment à ses besoins face à l'offre pléthorique d'équipement sur le marché ? Chloé Ponsin, alias Maman Koala, est spécialiste et formatrice en portage. Cette maman passionnée a fondé l'association Calindekoala en 2019 pour proposer des ateliers où elle explique, avec simplicité et bienveillance, les différentes techniques pour porter son bébé en toute confiance. Dans ce livre, elle aborde tout ce que vous avez besoin de savoir sur le portage : les prérequis nécessaires pour se lancer, les avantages de cette pratique pour vous et bébé, les différents moyens de portage, l'offre d'équipement existante sur le marché, mais également les situations plus particulières et les conseils de sécurité élémentaires pour débuter l'aventure du portage avec sérénité. Retrouvez également : - Des photos pour visualiser clairement comment réaliser les serrages et installer son bébé en toute sécurité ; - Des vidéos accessibles via des QR-codes tout au long du livre pour comprendre les techniques de portage étape par étape ; - Des témoignages de participant. e. s aux ateliers de Maman Koala qui rassurent.