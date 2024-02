Celles et ceux qui ont transformé le monde. Louis Braille

Découvre comment Louis Braille a révolutionné la vie des personnes non-voyants ! Après un accident dans l'atelier de son père, Louis devient aveugle très jeune... Au début du 19e siècle, difficile de s'instruire et de s'insérer dans la société avec un tel handicap. Heureusement, le garçon est débrouillard et ne se laisse pas abattre. Il est admis à l'Institut Royal des Jeunes Aveugles et n'a que 12 ans quand il commence à imaginer le célèbre alphabet qui porte son nom. Louis ne le sait pas encore, mais son invention s'apprête à transformer le monde.