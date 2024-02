Les Zazous Tome 3 : Every time we say goodbye

La libération est proche... Paris. Durant l'occupation, les nazis instaurent en ville un climat de terreur, diffusent la haine et s'attaquent au moindre espace de liberté. Après avoir vécu une tragédie, les Zazous ont décidé de rejoindre la résistance et de participer à l'action armée contre les envahisseurs allemands. Frankie est libéré de prison mais trouve ses amis complètement changés... ils ne lui font presque plus confiance. Pendant ce temps, les Allemands commencent à comprendre qu'ils pourraient perdre la guerre, et dans leur désespoir, deviennent plus violents que jamais. Mais dans cette lutte armée, même lorsqu'on oeuvre pour la résistance, une autre menace plane... celle de devenir comme eux. A travers cette trilogie historique, nous entrons dans le monde des zazous, ces danseurs, musiciens et rebelles dans l'âme qui luttent contre la barbarie. Dans ce troisième et dernier tome de la série, Salva Rubio nous offre un récit dramatique, virevoltant et émouvant mis en avant par le graphisme dynamique et expressionniste de Danide.