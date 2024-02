Je n'ai pas d'expérience… et alors ? . Job rêvé, job décroché

Si tu es jeune diplômé, si tu finis tes études et que tu cherches un emploi, ce livre est fait pour toi ! Chloé Ngassa de Job Mentor t'explique ici comment tu peux trouver un poste facilement et rapidement, même si tu as peu, voire pas d'expérience. Elle te transmet les réflexes à avoir, l'état d'esprit à développer, les réseaux à activer pour te faire recruter. Grâce à sa connaissance du monde du recrutement d'aujourd'hui, avec son style et son enthousiasme qui la caractérisent, elle décomplexifie ta recherche d'emploi. Sa méthode, testée et approuvée, est progressive, pratique, et elle fera de ta recherche une partie de plaisir. Ainsi, tu seras en mesure de : bien comprendre les codes du marché de l'emploi anticiper les attentes des recruteurs valoriser ton profil développer suffisamment de confiance en toi. Chaque chapitre comprend des conseils et des astuces pour te démarquer, des encadrés sur des sujets concrets tels que " bien négocier son salaire ". Les chapitres s'achèvent sur des applications pratiques (QCM et exercices concrets) afin que tu te prépares au mieux. Tu sauras par exemple comment valoriser ton CV même sans expérience professionnelle.