Au terme d'une récolte de résine au coeur de la jungle, Pak Haji, Buyung, Wak Katok, Talib, Sutan, Sanip et Pak Balam reprennent le chemin de leur village, sur l'île de Sumatra. Mais cette banale campagne de cueillette vire au cauchemar quand les sept hommes se rendent compte qu'ils sont traqués par un tigre. L'unité du groupe vole alors peu à peu en éclats : les masques tombent, la peur et le sentiment de trahison enflent, chacun se révélant alors à lui-même... et aux autres. Tout à la fois roman d'aventures et allégorie politique doublée d'une fable morale, Tigre ! Tigre ! fourmille d'attaques satiriques contre l'hypocrisie et les inégalités, et a valu à Mochtar Lubis une reconnaissance littéraire internationale - ainsi que deux séjours en prison. Un classique en Indonésie. Une plongée dans un univers mental pour nous parfaitement exotique, au sens élargi où l'entendait Victor Segalen. Yann Fastier, Le Matricule des anges. Une violente dénonciation de l'autoritarisme, des abus, de l'hypocrisie du gouvernant, et plus largement un appel à la nécessité de chasser son tigre intérieur. Marie Goudot, revue Etudes. Traduction et préface d'Etienne Naveau