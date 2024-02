Musées d’ethnographie et temps présent(s)

Comment penser un musée non colonial avec des collections héritées de l'histoire et des violences coloniales ? Cet ouvrage traite de la question des collections ethnographiques issues d'un passé colonial, et, à ce titre, s'invite dans les débats actuels sur la décolonisation muséale qui animent l'anthropologie, l'histoire de l'art et de la muséologie. Il offre une analyse critique comparée (France, Suisse et Espagne). Cette analyse met en lumière les enjeux de la restitution des collections ethnographiques dans leur pays d'origine, qui est devenue la réponse que proposent certains musées ou Etats.