Le monde d'Ally : S.O.S. soeur en détresse

Dans ce troisième tome, les membres de la famille Love n'ont pas l'esprit tranquille ! Face aux problèmes financiers de leur père, la fratrie fait des efforts : Linn trouve un petit boulot pour le week-end, Ally essaie également de se faire embaucher dans une papeterie malgré sa minorité, Tor tente d'être plus mignon... et Rowan est bizarre. Très bizarre. Ally sent que quelque chose cloche et essaie d'enquêter. Pourquoi son excentrique de soeur devient-elle taciturne et irritable, et comment l'aider à retrouver le sourire ?