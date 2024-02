Photos de classe. Des corps au travail

Depuis le mouvement des Gilets Jaunes et avec la contestation de la réforme des retraites, le monde ouvrier a pris à nouveau corps sur les ronds-points et dans les manifestations. Au fil de rencontres établies au cours d'un reportage dans le monde syndical, Daniel Challe s'est attaché à produire une visibilité de la condition ouvrière et à questionner l'inégalité qui structure les représentations visuelles. Ces photographies, réalisées dans le cadre de la grande commande photojournalisme du ministère de la culture et de la communication Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire ? , pilotée par la Bibliothèque nationale de France, contribuent à rendre visible les catégories reléguées du monde social et à créer une iconographie des dominé·es. C'est la force de la photographie que de donner corps par le face-à-face et l'expérience de terrain à un docker, à une ouvrière de l'industrie automobile, de l'agroalimentaire, à un ouvrier de la construction navale, de la métallurgie. Il y a dans ces corps parfois usés par les tâches répétitives, par la perte de sens du travail ou le mépris patronal, une fierté de la lutte, du militantisme et des solidarités syndicales. Ce livre veut montrer la beauté d'une classe ouvrière vivante, joyeuse, qui n'a pas oublié le sens du combat, qui sait qu'elle détient les vrais savoirs des producteurs, qui ne sont pas ceux du management et de l'organisation capitaliste du travail. Fidèle à ce monde populaire qu'il écoute avec son regard et l'objectif acéré de son Leica, Daniel Challe voudrait contribuer à fissurer la belle unité des médias et de la presse qui passent sous silence la vraie vie de celles et ceux qui produisent et travaillent.