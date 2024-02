Controverses sur la langue française

Ne vous laissez pas troubler par des linguistes autoproclamés qui vous appellent à considérer les règles d'orthographe comme des instruments pervers de discrimination, à voir dans les conventions grammaticales d'insupportables contraintes et à faire des règles d'accord des insultes sexistes envers les femmes. Ne vous laissez pas duper par de pseudo sociologues qui refusent de reconnaître la réalité de l'illettrisme et tentent de cacher l'insécurité linguistique d'une partie de notre jeunesse sous le voile fragile de la création de mots nouveaux et d'expressions pittoresques censés dynamiser la langue française. Alain Bentolila, linguiste reconnu, vous livre sa vérité sur la langue française. Une vérité contre le conformisme frileux qui voudrait que chacun "parle comme il veut" , au risque de ne plus se faire comprendre et de ne plus pouvoir se défendre ; une vérité contre une complaisance qui n'est qu'indifférence pour les plus fragiles. Il nous livre un discours de rigueur fondé les sciences du langage mais aussi un discours de conviction qui affirme que tous les enfants de ce pays d'où qu'ils viennent, ont droit au meilleur de notre langue.