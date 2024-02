Garçon fini

Zéphyr a dix ans. Atypique, ce petit garçon fait de tout une fête et miel de toutes choses. Cette année-là, ce sont les vacances : il y a la mer, les arbres, le ciel, le soleil, tout ce qu’il faut pour exister. Il y a aussi un papa colérique, une maman fantôme, un parrain attentionné et farceur. Il y a aussi les choses de l’invisible que les adultes ne voient pas. Les lourds secrets qu’on partage malgré soi. Entre pensée magique et visions créatrices, le monde de Zéphyr se déploie. Le garçon nous livre le récit d’une transformation nous reconnectant au maître-mot de l’enfance, à son unité souveraine : la liberté. Mais les enfants grandissent… Les quolibets et les mauvais traitements sont loin. Les difformités gommées, le jeune homme embrasse une vie ordinaire et méritée. Il est à l’âge où la masculinité se déploie. Or, pour devenir tout à fait homme, une pièce du puzzle lui manque. Zéphyr va la chercher. Dans son sac de voyage, il n’emporte que cette conviction solide : quelque chose ou quelqu’un doit mourir.