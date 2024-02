L'art d'écrire une chanson. Par l'auteur de Serge Reggiani, Joe Dassin, Gilbert Montagné, Michel Sardou, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, Nana Mouskouri...

Ecrit par l'auteur de L'été indien, cet ouvrage prodigue un ensemble de conseils techniques et d'exercices pratiques pour apprendre à écrire une chanson. De manière tonique et drôle, l'auteur fait également le récit, à travers de nombreuses anecdotes, de ses rencontres avec les plus grands de la chanson française (Joe Dassin, Serge Reggiani, Michel Sardou, Michel Fugain, Dalida...) et raconte comment sont nés la plupart de leurs succès.