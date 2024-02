Toutes les clés pour découvrir Los Angeles avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et ultra pratique pour découvrir Los Angeles en quelques jours. Hollywood Boulevard et le Walk of Fame, Santa Monica Pier, Universal Studios, Venice Boardwalk, Getty Center, Malibu... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un découpage de la ville en 8 quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Un focus sur les parcs d'attractions Disneyland et Disney California Adventure. Des suggestions d'itinéraires sur 4 jours et des sélections thématiques d'adresses pour découvrir Los Angeles : activités de plein air, plages, scène gay et lesbienne, shopping, musique live, avec des enfants... Des sections ciblées et des interviews pour découvrir Los Angeles comme un habitant. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.