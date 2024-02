Se perdre à l'orée des songes

- Une quête d'identité qui passe par l'exploration de ses propres rêves. - Une méthode expérimentale basée sur les rêves pour résoudre une sombre affaire de trafic de stupéfiants. - Une héroïne en proie aux démons de son passé. La technologie permet désormais à des " onironautes " d'accéder aux rêves des gens. Dans ce domaine, Eole et Naomi sont les meilleures. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Eole se sent trahie : elle qui croyait leur duo inséparable se retrouve seule, sans explications. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est recrutée pour infiltrer les rêves d'un individu lié àune organisation criminelle, Eole souhaite à tout prix s'engager dans cette investigation. Plongée à son tour dans l'esprit de cet homme, elle découvre qu'il est impliqué dans le tragique accident qui l'a meurtrie étant enfant. Cette enquête devient alors personnelleet Eole est plus déterminée que jamais à établir la vérité. Mais est-elle vraiment prête à affronter les vestiges de son passé ?