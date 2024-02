Les Forçats du pays Pagan

Années 1930, au village des goémoniers, hommes et femmes serrent les dents... y compris sur les plus sombres secrets. Keravel, " village du vent ", sur le littoral nord-finistérien, vit une communauté de goémoniers. Le labeur de ces moissonneurs de la mer, éprouvant, dangereux, nécessite la solidarité de tous. La jeune Gwénola est orpheline depuis l'accident en mer de ses parents. Elle a grandi avec Aubin, dont elle est devenue inséparable et complice. Un jour, Aubin confie un terrible secret à son amie. Des événements tragiques se produisent alors dans le village, dominé par un patriarche retors. Gwénola, enchaînée par ce secret et par une promesse malheureuse, parviendra-t-elle à s'en libérer et à mener sa vie loin des siens ? Mais peut-on seulement échapper à Keravel ?