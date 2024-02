La mise en pratique de la méthode Foutez-vous la paix ! Une nouvelle approche, simple mais puissante, qui rompt radicalement avec la conception dominante, culpabilisante et instrumentalisante de l'être humain. Une méthode concrète pour redécouvrir les atouts et les forces que vous portez en vous mais dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Cessez de vous torturer et réapprenez à vivre ! Après le phénomène Foutez-vous la paix ! , découvrez comment mettre en pratique cette approche qui a révolutionné la vie de millions de personnes.