Au sommet de la vie

Cet essai lumineux est un livre de combat. Contre ces préjugés, ce racisme même, qui entourent la vieillesse, alors que cet âge de la vie peut libérer une énergie et une créativité inouïes. Et être une source d'inspiration pour chacun de nous. Inspirons-nous de celles et ceux qui à cette période de leur existence ont fait preuve de qualités d'inventivité, de courage et d'une ténacité remarquable. Ainsi des politiques comme Clemenceau ou des artistes comme Goya ou Picasso. Des penseurs comme Claude Lévi-Strauss, des scientifiques comme Rita Levi-Montalcini, des écrivains comme Nathalie Sarraute ou Marguerite Duras. Tous se sont interdits d'être " vieux ". " Tout le monde n'est pas Liszt, le Titien ou Manoel de Oliveira, mais tout le monde peut lancer son javelot aussi loin qu'il le peut, en plantant un arbre, en transmettant son savoir à ses proches plus jeunes, en continuant à oeuvrer de toutes ses forces. Ouvrez, oeuvrez toujours, ce serait l'enseignement de tous ces grands vieux que nous avons croisés. "