Host Club Tome 1 : Perfect Edition

Haruhi est lycéen. Elève brillant mais démuni, ses résultats scolaires lui ont toutefois permis de rentrer comme boursier dans un établissement privé de très grand standing : le lycée Cerisiers et Orchidées. Un jour, alors qu'il est à la recherche d'un endroit calme pour étudier, il décide de franchir la porte de la salle de musique. Mais il est loin de s'imaginer ce qui l'y attend... Après Mars et Vampire Knight, la collection Perfect accueille un nouveau classique du catalogue Panini Manga : Host Club ! Une série hilarante à travers laquelle le public français a pu découvrir le talent de l'autrice Bisco Hatori. Après de premières oeuvres comme Sennen no Yuki, elle connait son premier grand succès avec Host Club, une série se jouant avec humour des codes du genre avec son héroïne très à l'aise dans ses habits de garçon et entouré d'archétypes masculins. Très populaire au Japon, Host Club a eu droit dès 2005 à une adaptation anime (disponible sur Netflix) et même à un drama en 2011.