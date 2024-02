Rash! Perfect Edition

Après une longue absence, le Dr Yûki Asaka est de retour dans sa région natale. Elle remplace sa grand-mère qui exerçait la médecine en milieu carcéral. Mais son arrivée est loin d'enchanter son ami d'enfance, Tatsumi, qui déclare qu'elle ne provoque que des catastrophes. Loin d'être déstabilisée, la jeune femme prend ses fonctions dans la prison où elle a été embauchée et ses débuts pourraient bien donner raison à Tatsumi. La malchance semble bien être à ses côtés... La carrière de Tsukasa Hojo est longue et parsemée de nombreuses oeuvres qui ont construit sa légende. Si ses grands classiques ont façonné son aura à travers le monde, le mangaka a aussi imaginé des histoires uniques, très différentes de ses chefs-d'oeuvre. Rash ! fait ainsi partie des quelques courts récits qui ont ponctué la période entre la fin de City Hunter et le début de Family Compo. Cette fois, Tsukasa Hojo nous présente une histoire dont l'héroïne évolue dans un milieu aussi inédit qu'original : une prison. Dans ce récit, nous suivons le quotidien du médecin qui est, on s'en doute, loin d'être monotone ! Proposant un juste équilibre entre émotion et humour, Tsukasa Hojo nous délivre le parcours d'une jeune femme aussi drôle que charismatique, qui va se confronter à la détresse de ses patients privés de liberté.