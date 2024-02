Décodage biologique. Gynécologie et grossesse, 2e édition

Qu'est-ce que ces douleurs ou maladies aux ovaires, aux trompes, à l'utérus, au vagin ou aux seins ont à vous dire ? Découvrez toutes les pistes de compréhension vers la résolution des conflits émotionnels enfouis. Le Décodage Biologique aborde la santé sous l'angle de la somatisation, où chaque symptôme correspond à un ressenti, à une émotion bloquée. Christian Flèche décrit de façon détaillée les différents organes et leurs fonctions, avant de dresser un panorama des liens entre les émotions et les symptômes. Vous trouverez la description des ressentis biologiques, de nombreux exemples et des pistes pour sortir des blocages et schémas dysfonctionnels que vous rencontrez.