Réussir le concours d'entrée en médecine. S’entrainer avec des QCM de biologie pour le jour J

Ce livre propose aux élèves plus de 240 QCM de biologie avec leur corrigé détaillé destinés à préparer l'examen d'entrée en médecine et dentisterie. Vous trouverez dans ce livre : - plus de 240 QCM - les corrections détaillées- avec les pièges à éviter - la stratégie pour choisir la bonne réponse parmi les différentes propositions. Les exercices sont présentés dans l'ordre du programme du concours, pour que l'élève avance comme pour le jour J. Les QCM ainsi que leurs résolutions, tous originaux, sont rédigés par thème respectant la chronologie des chapitres existant dans le livre " Réussir le concours d'entrée en médecine ". L'élève peut donc aussi se reporter facilement à cet ouvrage pour réviser la partie théorique.