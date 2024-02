Mauvaises herbes, même pas peur

Limiter naturellement les mauvaises herbes et s'en servir autrement Si les mauvaises herbes sont souvent considérées comme un obstacle à un beau jardin, propre et ordonné, ce guide montre comment les utiliser ! Au lieu d'essayer de s'en débarrasser par des désherbants chimiques, qui peuvent faire plus de mal que de bien, il est facile d'apprendre à les éliminer de façon totalement naturelle et de se servir de leurs bienfaits. Un jus d'ortie pour enlever d'autres mauvaises herbes, une délicieuse salade de pissenlit, de la lessive de lierre, de la bière de chiendent : les possibilités sont multiples pour utiliser au mieux ces invitées (in)désirables !