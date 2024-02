The Blue Flowers and the ceramic forest

Hasami, ville des pentes et de la porcelaine. Aoko, peintre sur porcelaine, fait la rencontre de Tatsuki, fraîchement débarqué d'Europe. Lorsqu'il dit ne pas être intéressé par la peinture sur porcelaine, celle-ci a l'impression que l'on renie tout ce qu'elle est. Malgré cela, Aoko développe une fascination pour les céramiques blanches dont seul Tatsuki a le secret. Une histoire d'amour et de poterie par Yuki Kodama (Kids on the Slope).