La petite fille aux allumettes. Avec 1 CD audio

La collection " Marlène Jobert raconte " arrive sous une nouvelle forme, avec toujours un flashcode et un CD. Un bel objet et un petit prix pour redécouvrir les contes les plus célèbres de notre patrimoine. Pauvre petite marchande d'allumettes, seule et abandonnée dans la neige et le givre de cette belle soirée de Noël ! Elle est si jolie et si fragile, et pourtant personne ne semble la voir. La nuit tombe et il fait de plus en plus froid. N'y tenant plus, la petite se met à craquer ses allumettes... Alors, dans la chaude lumière dorée, va commencer pour elle le plus beau miracle de Noël... Avec la sensibilité qu'on lui connaît, Marlène Jobert revisite ce conte incontournable d'Andersen ! Le livre est accompagné d'un CD et d'un flashcode pour écouter l'histoire.