Une vie de goûts et de passions

Pour la première fois, Alain Ducasse nous offre ses inspirations, ses obsessions et ses espoirs pour la gastronomie, un quotidien de défis choisis. Il raconte son enfance à la ferme, les écoles et les maîtres qui l'ont marqué, et puis le temps de l'émancipation, des grandes réalisations et de la transmission. Il a fondé des écoles, créé des manufactures, formé des centaines de chefs et ouvert de nombreux restaurants à travers le monde. Il ne cesse de se réinventer, de penser de nouvelles saveurs, de nouveaux gestes, de nouveaux ancrages, de nouveaux combats. Ce n'est pas un livre de mémoires ou de recettes, mais une autre façon de partager l'émotion d'une table, d'un plat, d'un goût. Moins bilan qu'ouverture à un bel et vivace lendemain et à sa lancinante question, "et maintenant ? " . On a envie d'y croire : l'aventure ne fait que commencer. Sud-Ouest. Une jolie plume pour conter un parcours exceptionnel. Version Femina. A lire comme un roman d'aventures. Cuisine et vins de France.