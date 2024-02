La région Asie du Sud-Est. Une mutation des territoires

Au carrefour de deux continents et de deux océans, l'Asie du Sud-Est constitue l'extrémité tropicale du continent asiatique. Formée d'une péninsule et d'un chapelet d'îles, s'étalant sur plus de 4 500 000 km2, cette région se compose aujourd'hui de onze pays, d'une considérable diversité de tailles, de populations, de géographies, de cultures et de niveaux de vie. Une telle complexité tend même à remettre en cause le statut de région de l'Asie du Sud-Est. Cet ouvrage présente l'Asie du Sud-Est dans sa globalité afin d'en dégager des traits communs, en multipliant les approches transversales et multiscalaires, sans pour autant négliger de prendre en compte chaque pays dans ses spécificités. Parallèlement, deux grandes problématiques fondent ce livre : la définition géographique de la région d'une part et son développement économique d'autre part. L'ensemble des cartes, schémas, tableaux et graphiques proposés permettra au lecteur d'obtenir une connaissance précise et approfondie de cette région émergente.