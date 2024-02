Questions internationales N° 123 : Les deux Corées

Un dossier passionnant et inédit sur les deux Corée. Pour la première fois, Questions internationales consacre un dossier complet aux deux Corée. Après un conflit sanglant (1950-1953) et la partition de la Péninsule suivant le 38e parallèle, les deux frères ennemis n'ont à ce jour toujours pas fait la paix et la perspective d'une réunification semble s'éloigner. Ce numéro propose de multiplier les angles offrant une mise en perspective historique mais aussi analyses de la réussite économique sud-coréenne, de la puissance nucléaire de Pyongyang, de l'évolution des deux régimes politiques opposés sans oublier le phénomène religieux et les outils du soft power.