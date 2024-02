Alice au Pays des Merveilles. Le livre de cuisine officiel

Plus de 50 recettes délicieuses à vous en faire perdre la tête ! Plongez dans le terrier du Lapin Blanc et rejoignez Alice, le Chapelier Fou et la Reine de Coeur grâce à ce fantaisiste livre de cuisine, inspiré du dessin animé culte Alice au Pays des Merveilles ! Vos repas deviendront " très très curieux " avec ces 50 délicieuses recettes, allant d'entrées fantastiques, à des plats et des desserts renversants, pour les fans de tout âge. Préfacé par l'actrice Ashley Eckstein et accompagné de belles photographies colorées, cet ouvrage officiel est le compagnon parfait pour l'heure du thé toqué !