Olivier et la réincarnation

Où va notre âme lorsqu'elle quitte le corps humain ? Se pourrait-il que le processus de réincarnation soit une seule et même vie en continu ? Et si la mort se voulait un passage beaucoup plus chaleureux qu'effrayant ? La Collection Spiritualité Jeunesse est une série audacieuse qui ouvre la voie à de nouvelles formes de pensée. Elle vise à vous reconnecter à votre Essence profonde et à vous permettre d'accompagner vos enfants dans leur croissance personnelle et spirituelle. Olivier et sa famille ont été récemment confrontés à des événements inattendus. Une série d'expériences les ont amenés à revoir leurs croyances profondes sur la mort et la possibilité que les âmes désincarnées puissent entreprendre un processus de réincarnation. A l'aide d'outils simples et créatifs, Olivier procède à un rituel de passage bien spécial pour permettre à ces âmes en transit de traverser le voile vers l'au-delà. Note : Dans ce quatrième tome, j'invite les grands comme les petits à s'ouvrir à la possibilité que la mort ne soit d'aucune façon une fin en soi, mais qu'elle constitue plutôt une étape essentielle dans notre processus éternel de renaissance divine. Pierre et signet accompagnateur non inclus.